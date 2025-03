Stand: 10.03.2025 18:15 Uhr Wismar: Hochbrücke wird mehrere Tage lang geprüft

Die Hochbrücke in Wismar wird von Dienstag bis Freitag geprüft. Sie bleibt in der Zeit aber eingeschränkt nutzbar. Auch einer der beiden Bürgersteige kann genutzt werden. Weil die Brücke aus dem Jahr 1970 "statische Defizite" hat, muss sie öfter geprüft werden, als andere. Eine Art Korb wird dann an der Seite der Hochbrücke hängen. Aus dem heraus untersuchen Ingenieure die Unterseite der Brücke.

Marode Brücke soll ersetzt werden

Die Hochbrücke auf Wismarer Stadtgebiet ist eine Landesstraße. Deswegen ist das Landestraßenbauamt für sie zuständig. Das hat für die Hochbrücke eine Haltbarkeit bis in das Jahr 2032 festgestellt. Sie gilt als die marodeste Brücke des Landes. Deswegen soll neben der alten Brücke eine Neue entstehen. Das Land hat angekündigt, noch bis Ende März mit dem Planfeststellungsverfahren zu beginnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 10.03.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg