Neustadt-Glewe: Neue Sporthalle in Planung

Die Sporthalle „Zur Kuhdrift“ in Neustadt-Glewe soll abgerissen und neu gebaut werden. Das haben die Stadtvertreter am Abend beschlossen. Allerdings sei noch unklar, woher das Geld für den Bau kommen soll. Die Verwaltung soll jetzt prüfen, ob es Fördermittel für den Neubau gibt. Erste Planungen können laut Bürgermeister Steffen Klieme (CDU) aus dem aktuellen Haushalt finanziert werden. In den Ausschüssen wird nun das Nutzungskonzept für die neue Sporthalle diskutiert. Mit einem Sporthallenneubau sollen bessere Trainingsbedingungen für den Schulsport und Vereine geschaffen werden. Die Sporthalle „Zur Kuhdrift“ wird neben dem Sport auch für kulturelle Veranstaltungen genutzt. Über einen Neubau wurde bereits vor sieben Jahren gesprochen. Doch bisher fehlte das Geld. Und auch eine Sanierung wäre zu teuer, so die bisherigen Ergebnisse.

