13.02.2025 Wismar: Hilfe für Angehörige von Demenzerkrankten

In Wismar können Angehörige von Demenzerkrankten ab Freitag an einer kostenfreien Schulungsreihe des Landesverbands der Deutschen Alzheimer Gesellschaft teilnehmen. Interessierte erfahren unter anderem mehr zum Krankheitsbild, sie kriegen Informationen zu Leistungen der Pflege- und Krankenversicherungen und über rechtliche Fragen. Außerdem wird es auch um die besondere Kommunikation und den Umgang mit den Erkrankten gehen. Denn Angehörige brauchen nicht nur gute medizinische Versorgung für die Betroffenen, sondern auch Unterstützung, Austausch und Entlastung für sich selbst, sagt die Dozentin Katja Gehlert. Sie ist selbst Altenpflegerin und ausgebildete Pflegeberaterin und will mit der Informationsreihe ganz praktische Hilfestellungen geben. Die Angehörigenschulung findet an acht Freitagen jeweils um 16 Uhr im "Treff im Lindengarten" statt. Interessierte können sich per E-Mail (katja-1102@web.de) oder telefonisch (0152 099 64 313) anmelden.

