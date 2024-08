Stand: 09.08.2024 07:13 Uhr Wismar: Angriff auf Polizisten

In Wismar sind am Donnerstag Polizisten angegriffen worden. Ein Mann hatte sich im Bereich Lübsche Straße auf Höhe eines Supermarkt im Schneidersitz auf die Straße gesetzt und so einen Streifenwagen zum Anhalten gezwungen. Während die Polizisten ihn kontrollierten kam ein weiterer Mann dazu, der die Beamten bedrohte und angriff. Er schlug einem Polizisten die Faust ins Gesicht. In der Folge trafen zwei weitere Streifenwagen am Tatort ein. Die Beamten fesselten die beiden Männer, die erheblichen Widerstand leisteten. Bei den Männern handelt es sich nach Polizeiangaben um zwei 49 und 37 Jahre alte Deutsche. Die beiden sind unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten polizeibekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 09.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg