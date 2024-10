Stand: 13.10.2024 08:29 Uhr Gefahr für Schwimmer und Tiere: Blaualgen im Schweriner See

Im Schweriner See wachsen zur Zeit wieder vermehrt Blaualgen. Die können für Schwimmer, aber auch für Hunde und andere Tiere gefährlich sein. Blaualgen, auch bekannt als Cyanobakterien, führen unter anderem zu Durchfall und Erbrechen. Zur Zeit ist am Schweriner See also Vorsicht geboten. Laut dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) treten Blaualgen vermehrt auf, wenn viel Stickstoff zur Verfügung steht. Das kann durch absterbende Pflanzen oder eingespülte Düngemittel sein. Die Wasserqualität verbessere sich zwar, sei jedoch noch nicht optimal. Bereits Ende August traten vermehrt Blaualgen im Schweriner See auf.

Wasserqualität außerhalb der Saison weniger überwacht

Nach Angaben der Stadt Schwerin wird die Wasserqualität außerhalb der Badesaison nicht so häufig überwacht wie im Sommer. Vom 20. Mai bis 10. September wird verstärkt kontrolliert, das örtliche Gesundheitsamt steht dann auch im Austausch mit dem Landesamt. Nach der Badesaison ist diese Form der Überwachung laut Gesetz nicht mehr nötig. Über die Wasserqualität informiert das LUNG auch auf . Laut der Karte wurden die letzten Messungen der Badewasserqualität am Schweriner See Anfang September durchgeführt.

Weitere Informationen Blaualgen: Wie gefährlich sind die Bakterien beim Baden? Im Sommer können sich Blaualgen stark vermehren und für Mensch und Tier giftig sein. So erkennt man die Bakterien. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 13.10.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin