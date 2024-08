Stand: 14.08.2024 09:32 Uhr Westmecklenburg: Landwirtschaft nutzt mehr als 300.000 Hektar

In Westmecklenburg werden hauptsächlich klassische Ackerfrüchte wie Getreide oder Raps angebaut, aber auch Hopfen und Feldgemüse. Als Viehweiden werden mehr als 90.000 Hektar genutzt, dazu kommen noch weitere Flächen. Zum Beispiel für die Geflügelhaltung oder Aufzuchtbetriebe. Mehr als 170.000 Landwirtschaftliche Nutztiere, der sogenannte Viehbestand, wird in Westmecklenburg gehalten. In ganz MV liegt der Viehbestand bei fast 450.000 Tieren. In Westmecklenburg gibt es mehr als 1500 landwirtschaftliche Betriebe. Das ist fast ein Drittel aller Landwirtschafts-Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern. Die Betriebe in Westmecklenburg bearbeitenzusammen mehr als 300.000 Hektar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 14.08.2024 | 09:30 Uhr