Stand: 12.08.2024 09:59 Uhr Wegen Bauarbeiten: Mehrere Sperrungen in Westmecklenburg

Von Montag an werden in Westmecklenburg mehrere Straßen wegen Bauarbeiten gesperrt. Im Kreis Ludwigslust-Parchim ist die B195 zwischen Vorderhagen bei Teldau und der Landesgrenze zu Niedersachsen betroffen. Dort wird die Straße für einen Monat voll gesperrt. Die Umleitung führt über Sumte und Stiepelse in Niedersachsen. Mit dem Schulbeginn am 2. September werden Schulbusse wieder durchgelassen. Für den restlichen Nahverkehr und auch für alle anderen Fahrzeuge gilt diese Ausnahme nicht. Die Kosten für die Sanierungsarbeiten belaufen sich auf 1,1 Millionen Euro und werden vom Bund getragen. Auch in Werle in der Gemeinde Prislich (Landkreis Ludwigslust-Parchim) kommt es von Montag an zu Verkehrsbehinderungen. Eine der Ortsdurchfahrten, die Theodor-Könrer-Straße, wird bis voraussichtlich Ende September voll gesperrt. Eine Umleitung innerhalb der Ortschaft führt über die Parkstraße. In Hornstorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) werden die Kreisstraßen 34 und 35 ausgebaut .Auf einer Gesamtlänge von knapp 700 Metern werden Straße und Leitungen erneuert und ein Gehweh mit Straßenbeleuchtung gebaut. In den verschiedenen Bauabschnitten kommt es dadurch zu mehreren Teil- und Vollsperrungen. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Mai nächstes Jahr.

