Stand: 20.08.2024 11:38 Uhr Wechsel an der Spitze der Helios Kliniken Schwerin und Leezen

Zum 1. September übernimmt Thomas Rupp die Leitung des größten medizinischen Maximalversorgers in Mecklenburg-Vorpommern. Der bisherige Geschäftsführer der Helios Kliniken Schwerin und Leezen, Daniel Dellmann, verlässt das Unternehmen nach mehr als fünf Jahren auf eigenen Wunsch. Der neue Leiter war bereits von 2012 bis 2018 in derselben Funktion in Schwerin und Leezen tätig. Rupp freut sich über seine Rückkehr: "Ich hatte sechseinhalb spannende Jahre hier in der Landeshauptstadt. Die Klinik und die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe ich nie so ganz aus den Augen verloren."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 20.08.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim Schwerin