08.11.2024 17:05 Uhr Waffen und mutmaßliche Drogen in Schwerin beschlagnahmt

In Schwerin hat die Polizei am Freitag mehrere Waffen beschlagnahmt. Ein Zeuge hatte am frühen Morgen Schüsse in einem Park an der Wittenberger Straße gehört. Außerdem hätte er dort zwei Personen gesehen, die sich danach in ein Mehrfamilienhaus in der Nähe begeben hätten. Polizisten machten die besagten Personen tatsächlich in einer Wohnung dort ausfindig. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten sie diverse Schreckschuss- und Sportwaffen, Munition und auch betäubungsmittelähnliche Substanzen sicher. Gegen den 41-jährigen Wohnungsinhaber wird nun ermittelt, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

