Stand: 24.03.2025 14:29 Uhr Während Einsatz: Betrunkener parkt Feuerwehrauto in Greven um

In Greven im Landkreis Ludwigslust-Parchim hat ein betrunkener Mann am Samstagabend für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz gesorgt. Während die Feuerwehr einen Schornsteinbrand in der Boizenburger Straße bekämpfte, griff der 35-Jährige plötzlich in das Geschehen ein. Aus bisher ungeklärten Gründen setzte er sich in eins der Feuerwehrfahrzeuge und fuhr es mit eingeschaltetem Blaulicht etwa 50 Meter weiter auf eine Parkfläche. Die Feuerwehr informierte die anwesenden Polizisten, die den Mann wenig später stellten. Da er erheblich unter Alkoholeinfluss stand und sich gegen die Maßnahmen der Beamten wehrte, wurde er mit Handschellen ins Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Rest der Nacht verbrachte er in Polizeigewahrsam. Gegen den 35-Jährigen wird jetzt ermittelt.

