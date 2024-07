Stand: 16.07.2024 16:23 Uhr Vermesser gesucht: Tag der Geodäsie in Schwerin

"Jedes Bauprojekt fängt mit der Vermessung an und hört auch damit auf!" Das beschreibt für Sven Baltrusch vom Amt für Geoinformation die Arbeit eines Vermessers. Was diesen Job ausmacht, konnte man in Schwerin beim Tag der Geodäsie erleben. Die Arbeit mit Vermessungsdrohnen, die Auswertung von Luftbildern und der Außendienst als Vermesser - also mit den Geräten Entfernungen und Koordinaten bestimmen. Das wurde auf dem Marktplatz in Schwerin aufgebaut. Der Tag der Geodäsie wird nun zum dritten Mal veranstaltet um dem Fachkräftemangel in der Branche entgegen zu wirken. Laut Baltrusch wird durch diese Aktion das Interesse am Beruf des Vermessers gefördert. Es kommt zu mehr Bewerbungen und besonders auch zu mehr Praktikumsanfragen. Um Vermesser zu werden, braucht man einen Realschulabschluss mit guten Noten in Mathe, Physik und Geographie. Die Ausbildung dauert dann bis zu drei Jahre. Auch ein Studium mit unterschiedlichen Fachrichtungen ist möglich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 16.07.2024 | 18:30 Uhr