Stand: 30.11.2024 23:17 Uhr Verbandsliga: MSV Pampow mit deutlicher Niederlage

Der MSV Pampow musste in der Fußball Verbandsliga eine deutliche Niederlage einstecken. Beim SV Hafen Rostock verloren die Pampower mit 1:5 (1:2). Das Spiel begann gut - in der vierten Minute ging der MSV durch Peter Waack (4.) in Führung, doch schon eine Minute später glichen die Rostocker durch Gero Leplow (5.) aus - sie drehten das Spiel im weiteren Verlauf.

Auch der FC Schönberg musste eine Niederlage einstecken - mit 2:3 (0:1) unterlagen die Schönberger dem Güstrower SC.

Weil der Malchower SV nur 1:1 (1:1) gespielt hat, bleibt der FC Mecklenburg Schwerin weiter Tabellenführer. Die Schweriner hatten am Freitag mit 4:0 (1:0) gegen den SV Warnemünde gewonnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 01.12.2024 | 12:40 Uhr