Stand: 30.11.2024 01:35 Uhr Verbandsliga: FC Mecklenburg Schwerin siegt weiter

Mit 4:0 (1:0) hat der FC Mecklenburg Schwerin das Heimspiel gegen den SV Warnemünde gewonnen. Bereits nach einer guten Viertelstunde traf Nelson Mandela zur 1:0-Führung (17.), in der zweiten Halbzeit erzielten Mohammad Soltani (57.), Kanta Seki (61.) und Beshir Schultz (84.) die weiteren Schweriner Treffer. Für den FC Mecklenburg ist es bereits der vierte Sieg in der Verbandsliga in Folge. In der kommenden Woche muss die Mannschaft von Trainer Andre Sevecke auswärts beim SV Hafen Rostock ran.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 30.11.2024 | 07:30 Uhr