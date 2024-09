Stand: 03.09.2024 16:25 Uhr Unfall in Schweriner Werderstraße: 60-Jährige schwer verletzt

Am Dienstagmittag ist es in Schwerin an der Kreuzung Werderstraße/Knaudtstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei stieß eine 60-Jährige dort mit ihrem Auto gegen den Wagen eines 21-Jährigen. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Es kam vorübergehend zu Verkehrseinschränkungen.

