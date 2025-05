Stand: 06.05.2025 15:34 Uhr Unfall auf A24: Polizei schließt Sekundenschlaf nicht aus

Auf der A24 hat am Dienstagmorgen zwischen Schwerin und Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein Transporter-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Zunächst hieß es von der Polizei, bei dem Mann handele es sich um einen 49-Jährigen. Dies wurde später korrigiert. Der Mann ist neuen Angaben zufolge 38 Jahre alt. Laut Polizei ist er von der Fahrbahn abgekommen, über eine Wiese gefahren und in einem Graben gelandet. Der Mann erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Feuerwehrleute aus Neustadt-Glewe haben den Transporter aus dem Graben gezogen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 18.000 Euro. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Allerdings sei ein Sekundenschlaf bei dem 38-Jährigen nicht ausgeschlossen, so die Polizei. Hinweise auf Alkohol oder Drogen seien nicht festgestellt worden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim