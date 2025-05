Stand: 06.05.2025 17:04 Uhr Kreis Nordwestmecklenburg: 1,1 Mio Euro für den Brandschutz

Der Landkreis Nordwestmeckenburg fördert seinen eigenen Brandschutz mit mehr als 1,1 Millionen Euro. Die Bescheide dafür sind nun in Warin übergeben worden. Im Januar hatte der Kreisausschuss diese Förderung beschlossen. Dazu gehört auch, dass alle Ämter des Kreises 180.000 Euro zur Unterstützung für die Umsetzung ihrer Hygienekonzepte bekommen. Das restliche Geld wird in Feuerwehrtechnik investiert.

Insgesamt werden zehn Fahrzeuge mitfinanziert

Die Freiwilligen Feuerwehren Alt Meteln und Börzow bekommen jeweils 165.000 Euro. Damit wollen beide die Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen finanzieren. Mit jeweils 152.000 Euro Förderung wollen sich die Feuerwehren in Bad Kleinen und Schönberg Gerätewagen beschaffen. Der gleiche Betrag soll in Lützow für ein Tanklöschfahrzeug verwendet werden. In Gadebusch sind es 129.000 Euro für einen Gerätewagen. Die Kameraden in Rüting, Warnow und Testorf-Steinfort bekommen jeweils 21.500 Euro Fördermittel für die Beschaffung von Mannschaftstransportwagen. Kneese erhält 6.600 Euro für die Anschaffung eines Rettungsbootes.

