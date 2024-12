Stand: 27.12.2024 14:59 Uhr Unbekannte werfen Stein von Autobahnbrücke bei Neukloster

Am zweiten Weihnachtsfeiertag haben Unbekannte bei Neukloster einen Stein von einer Autobahnbrücke geworfen. Er traf die Windschutzscheibe des Autos eines 48-jährigen, der auf der A 20 in Richtung Lübeck unterwegs war. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann mehrere augenscheinlich Minderjährige auf der Brücke gesehen. Der Schaden an der Windschutzscheibe beträgt etwa 1.000 Euro. Es wurde niemand verletzt. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf zu melden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

