Stand: 24.01.2025 13:48 Uhr Tödlicher Unfall in Grabow: Radfahrer von Auto überfahren

Bei einem Verkehrsunfall in Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Freitag ein 82-jähriger Radfahrer ums Leben gekommen. Laut Polizei ist der Radfahrer mit einem Auto an einer Kreuzung zum John-Brinckmann-Weg kollidiert. Dabei wurde der Radfahrer von dem Pkw überrollt und unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte den 82-Jährigen nur noch tot bergen. Die Kriminalpolizei hat am Unfallort Spuren gesichert und ermittelt nun unter anderem wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 85-jährigen Autofahrer. Er wurde bei dem Unfall nicht verletzt, stand aber unter Schock und musste medizinisch betreut werden. Die Polizei hat seinen Führerschein sichergestellt.

