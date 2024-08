Stand: 21.08.2024 15:02 Uhr Störungen im Vodafone-Netz in Westmecklenburg behoben

Die Störung beim Mobilfunkanbieter Vodafone ist behoben. Seit heute Mittag können Kunden die Dienste wieder nutzen, teilte ein Vodafone-Sprecher mit. Betroffen waren unter anderem Kunden in Ludwigslust-Parchim, aber auch in Brandenburg. Bei 9.900 Festnetzkunden und etwa 2.700 Mobilfunkkunden waren Kabel-TV, Breitband-Internet und Telefonie seit der Nacht auf Dienstag nicht verfügbar. Ursache sei ein Anbindungsfehler an einer örtlichen Betriebsstelle in Strohkirchen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gewesen. Zur Behebung mussten Tiefbauarbeiten durchgeführt, ein Kabelschaden beseitigt und ein defektes Bauteil ersetzt werden. Laut Vodafone war ein Teil des Festnetzes und Mobilfunknetzes im Bereich Breddin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin), Wittenberge (Landkreis Prignitz), Ludwigslust, Grabow und Hagenow (alle Landkreis Ludwigslust-Parchim) gestört.

Weitere Informationen Internet-Störung und -Ausfall: Welche Rechte haben Verbraucher? Wer nur mobiles Internet nutzt, ist bei andauernden Netzproblemen länger offline. Wie lange darf eine Störung dauern? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 21.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Mobilfunk Landkreis Ludwigslust-Parchim