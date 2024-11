Stand: 15.11.2024 11:20 Uhr Stadt Schwerin sucht neuen Betreiber für Naturschutzstation

Die Stadt Schwerin sucht bis März kommenden Jahres neue Betreiber für die Naturschutzstation am Schweriner See in Zippendorf. Der NABU Landesverband hatte die Station in den letzten zehn Jahren betrieben und dort jährlich bis zu 200 Bildungsveranstaltungen angeboten. Der Vertrag mit dem NABU wird jedoch nicht verlängert, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Eine Ausschreibung für die neue Betreiberorganisation soll in Kürze veröffentlicht werden. Die neuen Betreiber erhalten ein jährliches Budget von 60.000 Euro, wie die Sprecherin weiter erläuterte. Zu den Aufgaben gehören neben der Bildungsarbeit auch die Betreuung des Vogelschutzgebietes Schweriner Seen sowie das Einwerben zusätzlicher Gelder und Fördermittel.

