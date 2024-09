Stand: 27.09.2024 11:31 Uhr Sperrung der A24 zwischen Wittenburg und Hagenow

Am Freitag muss die A24 zwischen Wittenburg und Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in Fahrtrichtung Berlin voll gesperrt werden. Die Sperrung beginnt um 20 Uhr und ist bis Sonnabend um zwei Uhr geplant. Grund ist eine Unfallrekonstruktion. Laut Polizei ist eine Sperrung für so eine Unfall-Nachstellung eher die Ausnahme. In diesem Fall sei sie jedoch erforderlich, da ein Unfall aus dem Jahr 2015 immer noch nicht aufgearbeitet ist. Vor neun Jahren ereignete sich auf der A24 ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und Verletzten. Dieser Unfallhergang soll nun rekonstruiert werden. Sollte das Wetter die Rekonstruktion beeinträchtigen, könnte eine weitere Sperrung am Sonnabend nötig sein.

