Sperrrung durch neue Baustelle in Parchim

In Parchim ist ab morgen früh die Brunnenstraße für den Neubau eines Discounter-Marktes voll gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis einschließlich Freitag. Die Umleitung führt über die Clemensstraße, den Südring und die Ebelingstraße. Die Brunnenstraße ist nicht die einzige Baustelle im Zentrum der Kreisstadt. Auch die Flörkestraße ist seit Freitag vollgesperrt. In dem Bereich werden Fernwärmeleitungen verlegt und die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende des Jahres. Am angrenzenden Moltkeplatz wird nächste Woche eine Baustellenampel vor der Stadthalle entfernt - hier sind die Bauarbeiten abgeschlossen.

