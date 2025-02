Stand: 04.02.2025 06:22 Uhr Sendeabschaltung in Bennin: Empfang von NDR 1 Radio MV gestört

Am Dienstag und Mittwoch kommt es zu einer Senderabschaltung im Vellahner Ortsteil Bennin (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Dort wird jeweils zwischen 10 und 17 Uhr die Antennenanlage repariert. Während dieser Zeit wird es in der Region Probleme dabei geben, NDR 1 Radio MV über DAB+ ("Digital Audio Broadcasting") zu empfangen. Für alle, die trotzdem gerne mithören wollen, empfehlen wir die Nutzung alternativer Frequenzen sowie den Radio-Livestream auf unserer Webseite oder in der NDR MV App.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 04.02.2025 | 06:22 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim