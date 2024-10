Stand: 11.10.2024 11:43 Uhr Selmsdorf: Geschäftsführer der Ihlenberger Abfallentsorgung geht

Der Geschäftsführer der Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft in Selmsdorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) Henry Forster wechselt zum Fährhafen Sassnitz auf Rügen. Das meldet das Landwirtschaftsministerium. Der Wechsel geschehe auf eigenen Wunsch. Forster habe die Deponie vier Jahre lang geleitet und sie als Umwelt-Kompetenzzentrum neu ausgerichtet, so Umweltminister Backhaus in einer Stellungnahme. Zuvor hatte es immer wieder Kritik von Anwohnern am dort gelagerten angeblich giftigen Sondermüll gegeben. Die Stelle soll schnellstmöglich nachbesetzt werden.

