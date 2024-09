Stand: 05.09.2024 06:57 Uhr Schwerin sucht Ideen für Stadtentwicklung - Land stellt Förderung

Schwerin sucht ab sofort Projekte zur Verbesserung der städtischen Infrastruktur. Bürgerinnen und Bürger können sich mit ihren Ideen an den Fachdienst Stadtentwicklung und Wirtschaft wenden. Wenn die Projekte umgesetzt werden, werden bis zu sechzig Prozent der Kosten vom Land übernommen. Förderfähig sind Infrastrukturmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Soziales und Nachhaltigkeit - also beispielsweise der Neubau einer Kita oder auch die Errichtung einer Sporthalle. Wichtig ist: Die Investitionen müssen mindestens 500.000 Euro betragen. Bis zum 6. Oktober können Projektskizzen per E-Mail eingereicht werden. Der Aufruf ist Teil des Stadtentwicklungskonzeptes. Darin sind Ziele zur Verbesserung der Lebensqualität formuliert. Die Schweriner Stadtvertretung hat es im April beschlossen.

