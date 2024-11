Stand: 13.11.2024 14:19 Uhr Schwerin soll neue Sporthalle bekommen

In Schwerin soll in der Nähe des Bleicherufers eine neue Sporthalle gebaut werden. Für den Bau sollen EU-Fördermittel beantragt werden. Das hat der Hauptausschuss am Dienstagabend beschlossen. Konkret geht es um den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Die Niels-Stensen-Schule möchte eine Zweifeldhalle errichten lassen. Träger ist das Erzbistum Hamburg. Die rund 640 Schülerinnen und Schüler nutzen derzeit nur eine kleine Gymnastikhalle auf dem Schulgelände. Auch Vereine des Breitensports sollen die neue Halle mitnutzen können. Die Baukosten werden auf fast acht Millionen Euro geschätzt. Sie könnte im Frühjahr 2026 fertiggestellt sein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin