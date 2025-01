Stand: 03.01.2025 15:39 Uhr Schwerin bekommt eine Fischaufstiegsanlage

In Schwerin wird in diesem Jahr eine Fischaufstiegsanlage zwischen dem Ziegelinnensee und dem Pfaffenteich gebaut. Die Arbeiten sollen planmäßig ab April 2025 stattfinden. Bevor diese jedoch beginnen können, müssen schon im Januar einige Bäume im Bereich des Pfaffenteich-Wehrs gefällt werden. Diese Maßnahme sei aus bautechnischen Gründen notwendig, heißt es von Seiten der Stadt. Die gefällten Bäume werde man an andere Stelle ersetzen, heißt es weiter. Die geplante Fischaufstiegsanlage soll Fischen wie beispielsweise Quappen, Meerforellen und Flussneunaugen ungehinderte Wanderwege möglich machen, um so ihre Fortpflanzung zu sichern. Momentan endet ihr Weg am Paffenteich-Wehr. Der Bau der Anlage kostet 4,2 Millionen Euro, 90 Prozent übernimmt das Land.

