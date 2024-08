Stand: 05.08.2024 18:47 Uhr Schwerin: Verfolgung und Pfefferspray - Streit eskaliert

Ein 43-jähriger Mopedfahrer verfolgte am Wochenende einen 46-jährigen Autofahrer von der Ratzeburger Straße in Schwerin-Lankow bis zu einem Parkplatz eines Baumarktes. Auslöser der Verfolgung war offenbar die Fahrweise des Autofahrers. Auf dem Parkplatz eskalierte die Situation und es kam zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Autofahrer Pfefferspray einsetzte. Der Mopedfahrer musste daraufhin in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen beide Beteiligten, die beide deutsche Staatsbürger sind, laufen nun Ermittlungen.

