Stand: 11.09.2024 15:37 Uhr Schwerin: Unbekannter greift schwangere Frau an - Zeugen gesucht

Ein bislang noch unbekannter Mann soll am Dienstag eine schwangere Frau im Schweriner Stadtteil Lankow beleidigt und auch körperlich angegriffen haben. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 16 Uhr im Kassenbereich eines Lebensmittelgeschäfts in der Dr.-Joseph-Herzfeld-Straße. Nun werden Zeugen gesucht. Der Tatverdächtige soll ungefähr 1,75 Meter groß sein und eine kräftige Statur haben. Er trug den Angaben nach eine orange-rote Brille und Badelatschen. Wer Hinweise zu dem Vorfall oder dem Mann geben kann, soll sich bei der Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer (0385) 51 80 - 22 24 oder über die Onlinewache MV melden. Die 27-Jährige ging nach dem Vorfall mit Schmerzen zum Arzt. Ihr und dem ungeborenen Kind geht es nach derzeitigem Stand aber gut, so eine Polizeisprecherin weiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 11.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin