Stand: 06.05.2025 15:16 Uhr Schwerin: Stadtmarketing-Gesellschaft vor der Auflösung?

Im Hauptausschuss der Schweriner Stadtvertretung geht es am Dienstagabend unter anderem um die Zukunft der Stadtmarketing-Gesellschaft. Die könnte demnächst aufgelöst werden. Die Stadtmarketing-Gesellschaft kümmert sich um die Werbung für Schwerin, betreibt die Tourismus-Information und organisiert Veranstaltungen. Laut Beschlussvorschlag soll ein neuer Fachdienst im Baudezernat gegründet werden. Der Fachdienst soll dann die Aufgaben des Stadtmarketing übernehmen. Hintergrund ist nach Angaben der Verwaltung, dass bisher nicht eindeutig geklärt ist, wer für das Marketing in Bezug auf den Welterbestatus zuständig ist. Das soll sich mit der Umstrukturierung verbessern. Außerdem könne durch Eingliederung der Marketing-Aufgaben in die Stadtverwaltung Umsatzsteuer gespart werden. Die Stadtmarketing GmbH, bei der die Stadt bisher Gesellschafterin ist, soll dann aufgelöst werden. Nach dem Hauptausschuss wird der Vorschlag noch in anderen Ausschüssen diskutiert. Am Ende wird die Stadtvertretung entscheiden.

