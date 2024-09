Stand: 24.09.2024 16:48 Uhr Schwerin: Platz an der Graf-Schack-Allee umgestaltet

In Schwerin ist heute der neue Platz zwischen Staatskanzlei und Graf-Schack-Allee eröffnet worden. Für insgesamt 1,6 Millionen Euro ist die Fläche in den vergangenenen Wochen umgestaltet worden. Dazu gehört eine automatisch-absenkbare Polleranlage für rund 400.000 Euro und der Umbau der ehemals gepflasterten und betonierten Fläche für 1,2 Millionen Euro. Mitten auf dem Platz steht eine Statue der Schweriner Künstlerin Julia Hansen. Die Konstruktion aus vier Säulen soll an einen Rohbau erinnern. Die Schotterfläche soll wie der nahegelegene alte Garten aussehen. An die drei Ecken des Platzes sollen noch Pflanzkübel gestellt werden. An der Gestaltung und Auswahl des Kunstwerks waren Vertreter der Stadt, des staatlichen Museums und auch der Künstlerbund beteiligt. Auch das Welterbe-Kommitee der Unesco wurde an der Gestaltungsplanung beteiligt.

