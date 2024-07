Stand: 20.07.2024 07:36 Uhr Schwerin: Papiercontainer brennt nahe Tankstelle und Klinikum

In der Nacht zu Sonnabend haben Unbekannte einen Papiercontainer in der Wismarschen Straße in Schwerin angezündet. Laut Feuerwehrleitstelle meldeten Passanten den Brand nahe der Helios Kliniken und einer Tankstelle gegen 2.30 Uhr. Die alarmierte Feuerwehr konnte den brennenden Container schnell löschen. Menschen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe ist laut Polizei noch unklar.

