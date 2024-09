Stand: 11.09.2024 12:50 Uhr Schwerin: Paketzusteller fährt zwei Menschen auf Parkplatz an

Eine 92-jährige Fußgängerin und eine 36-jährige Pflegekraft sind am Dienstag in Schwerin von einem Paketzusteller angefahren worden. Der Unfall ereignete sich auf einem Parkplatz einer Pflegeeinrichtung im Stadtteil Friedrichsthal. Nach Angaben der Polizei hat der Paketzusteller ausgesagt, die beiden Frauen nicht gesehen zu haben. Sie erlitten jeweils leichte Verletzungen - die Rentnerin am Kopf. Gegen den 38-jährigen Paketzusteller ermittelt nun die Kriminalpolizei.

