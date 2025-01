Stand: 06.01.2025 18:10 Uhr Schwerin: Mann nach Raubüberfall leicht verletzt

In Schwerin ist ein Mann am Berliner Platz von zwei Männern angegriffen und beklaut worden. Der 64-Jährige bemerkte die beiden Männer am frühen Samstagmorgen bereits bei seinem Einkauf in einem Lebensmittelgeschäft am Dreescher Markt. Nach der Fahrt mit der Straßenbahn zum Berliner Platz griffen die beiden Männer ihn an und klauten sein Bargeld. Der 64-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Noch am gleichen Wochenende konnte die Polizei zwei Tatverdächtige, einen 23-jährigen und einen 26-jährigen Mann, identifizieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 06.01.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin