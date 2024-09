Stand: 04.09.2024 06:23 Uhr Schwerin: Suche mit Hubschrauber nach vermisstem Rentner

In der Nacht hat die Polizei in Schwerin nach einem verschwundenen Mann aus einer Pflegeinrichtung gesucht. Dazu kreiste ab etwa 21 Uhr ein Hubschrauber über der Landeshauptstadt. Außerdem suchten Polizisten zu Fuß in der Innenstadt nach dem verschwundenen Mann, der medizinische Hilfe benötigte. Nach Polizeiangaben konnten Beamte den über 80-Jährigen in der Nacht in der Schweriner Innenstadt antreffen. Es gehe ihm gut. Inzwischen ist er zurück in seiner Pflegeeinrichtung.

