Stand: 21.10.2024 15:16 Uhr Schwerin: Familienstreit endet im Krankenhaus

In Schwerin im Stadtteil Mueßer Holz ist am vergangenen Wochenende ein Familien-Streit eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 31-jähriger Syrer dabei durch Stiche am Rücken verletzt. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter - ein 23-Jähriger aus dem Jemen - hatte sich zuvor mit ihm gestritten. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den jungen Mann wegen gefährlicher Körperverletzung.

