Schwerin: Ermittlungen nach Brand in Schweriner Asia-Imbiss

Nach einem Brand in einem Asia-Imbiss in Schwerin ist nun klar, dass das Feuer in der Küche ausgebrochen ist. Über den Dunstabzugsschacht hatte sich der Rauch im ganzen Haus verteilt. Der Inhaber rief die Feuerwehr und alarmierte dann alle Bewohner des Hauses. Sie konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die Feuerwehr brauchte knapp zwei Stunden, um den Brand in der Küche des Restaurants in der Wittenburger Straße löschen. Dann belüftete sie das stark verqualmte Treppenhaus. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Der Schaden an dem Geschäft und dem Wohnbereich des Hauses liegt bei etwa 20.000 Euro.

