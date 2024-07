Stand: 27.07.2024 10:21 Uhr Schwerin: DRK ehrt 190 Blutspender aus ganz Deutschland

Allein 190 Menschen aus ganz Deutschland haben im vergangenen Jahr gemeinsam mehr als 15.000 Mal Blut gespendet. Diese Leistung wird heute im Schweriner Schloss beim Sommerfest des Deutschen Roten Kreuzes im Innenhof geehrt. Mit der Veranstaltung will sich das DRK aber auch bei den engagierten Unterstüzern und ehrenamtlichen Helfern bedanken. Die Blutspende sei eine der zentralen Aufgaben des DRK, heißt es in einer Pressemitteilung. In Mecklenburg-Vorpommern gebe es jährlich 60.000 freiwillige Blutspender. Damit würden sie einen wesentlichen Beitrag zur Blutversorgung der Region leisten, heißt es weiter. Regionalleiter Nico Feldmann betont, dass vor allem auf Dauerspender Verlass ist, die oft schon das 60. Lebensjahr überschritten haben. Allerdings werde es immer schwieriger auch junge Leute als regelmäßige Spender zu gewinnen. "Wir gehen in Berufsschulen, werben auf Social-Media-Kanälen und können auch neue Spender gewinnen. Aber nur selten bleiben die jungen Leute auch dabei. Die Abbrecherquote ist hoch", sagt Feldmann anlässlich der Spendenehrung in Schwerin.

