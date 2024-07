Stand: 02.07.2024 16:57 Uhr Schwerin: Bahnmitarbeiter entdecken Diebesgut in Schließfach

In Schwerin hat die Polizei am Montag vermeintliches Diebesgut aus einem Schließfach am Hauptbahnhof sichergestellt. Mitarbeiter der Deutschen Bahn hatten das Schließfach geöffnet, weil die Zeit überschritten war. Als sie gesehen haben, dass sich darin ein Rucksack mit sechs Handys, einem Laptop und einer Spielkonsole befand, alarmierten sie die Polizei. Noch am Abend wollte ein 26-jähriger Mann die Sachen aus dem Schließfach am Servicepoint abholen. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen des Verdachts der Hehlerei und des Diebstahls.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 02.07.2024 | 17:30 Uhr

