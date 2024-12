Stand: 02.12.2024 07:37 Uhr Schwerin: Adventskranz geht in Flammen auf

Am Sonntagabend musste die Schweriner Feuerwehr zu einem Wohnzimmer-Brand in die Werdervorstadt ausrücken. Laut Feuerwehr war ein Adventskranz in Flammen aufgegangen. Durch den Rauch wurde eine Bewohnerin leicht verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, andere Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus in der Speicherstraße wurden nicht beschädigt. Die Schadenshöhe wird noch ermittelt.

