Stand: 06.08.2024 15:38 Uhr Schwedenfest in Wismar: Innenstadt für Radfahrer gesperrt

Die Wismarer Innenstadt ist vom 12. bis zum 19. August für Radfahrer gesperrt. Grund für das Fahrradverbot ist das Schwedenfest sowie der Auf- und Abbau der dazugehörigen Stände. Das Verbot gilt in der Fußgängerzone in der Wismarer Altstadt und an der Promenade am Alten Hafen. Das Fest selbst findet vom 15. bis zum 18. August statt und feiert die Schwedenzeit Wismars. Es werden etwa 100.000 Besucher in der Hansestadt erwartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 06.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg