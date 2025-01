Stand: 27.01.2025 07:33 Uhr Sauna brennt in Schweriner Reihenhaus - 40.000 Euro Schaden

Im Schweriner Nedderfeld hat es am Sonntagabend in einem Reihenhaus gebrannt. In einer Sauna war wenige Minuten nach dem Einschalten Qualm entstanden, sagte ein Polizeisprecher. Ein offenes Feuer habe es aber nicht gegeben. Die Rettungskräfte haben den 86-jährigen Bewohner vor Ort wegen des Verdachts der Rauchgasvergiftung behandelt. Durch den Qualm entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro, das Haus ist für einige Tage nicht bewohnbar. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

