Stand: 19.05.2025 08:56 Uhr Ludwigslust-Parchim: autonom fahrender Bus noch in diesem Jahr

Im Kreis Ludwigslust-Parchim soll noch in diesem Jahr der erste autonom fahrende Bus über die Straßen rollen. Also ohne einen menschlichen Fahrer am Steuer. Dieses Ziel hat sich die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim, VLP, gesetzt. Dafür wurde das „Kompetenzzentrum für autonomes Fahren im ländlichen Raum“ ins Leben gerufen. Der Auftaktworkshop startet heute mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung. Das erste autonome Fahrzeug soll ein Rufbus werden. Gerade dieses Angebot hatte deutlich steigende Fahrgastzahlen. Im Kompetenzzentrum soll die Strategie zur konkreten Umsetzung entwickelt werden. Die Kosten dafür seien gesichert, laut VLP Geschäftsführer Stefan Lösel liegt eine Förderzusage des Bundesverkehrsministeriums vor. Noch in diesem Jahr soll dann der erste autonome Rufbus im Landkreis erprobt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim