Stand: 19.05.2025 09:38 Uhr Fußball Oberliga: Dynamo Schwerin verlängert Verträge

Noch wissen die Fußballer des SG Dynamo Schwerin nicht sicher, in welcher Liga sie in der kommenden Saison spielen werden. Die Kaderplanungen laufen trotzdem auf Hochtouren - und die Schweriner gaben in den vergangenen Tagen mehrere Vertragsverlängerungen bekannt. Darunter auch die von Kapitän Mario Schilling. Der Verteidiger spielt seit fünf Jahren bei Dynamo und bleibt nun auch über den Sommer hinaus. Insgesamt zehn Vertragsverlängerungen gab die SGD bereits bekannt - darunter neben Schilling auch Nicklas Klingberg, Bohdan Kostik, Marvin Runge und Jannis Wienke. Zwei Spieltage sind in dieser Saison noch zu spielen - derzeit hat die SGD sechs Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

