Stand: 10.09.2024 07:02 Uhr RB17: Bus statt Bahn zwischen Holthusen und Ludwigslust

Bis zum 17. September endet die Regionalbahn 17 von Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) in Richtung Ludwigslust bereits in Holthusen (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Ab da geht es dann mit dem Bus weiter. Hintergrund sind Bauarbeiten auf der Strecke. Die Fahrzeit verlängert sich dadurch um eine Stunde und mehr. Auch Fahrräder, Kinderwagen und Rollstühle können nur begrenzt mitgenommen werden, so die Bahn. Alternative ist RE8 - der fährt zwischen Wismar und Ludwigslust ohne Ersatzverkehr.

