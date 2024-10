Stand: 30.10.2024 16:22 Uhr Plau am See: Zwei Trecker im Wert von 100.000 Euro gestohlen

In Klebe bei Plau am See haben unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag zwei Traktoren im Wert von rund 100.000 Euro gestolen. Die Fahrzeuge standen auf dem Gelände einer Landtechnikfirma an der B191. Die Täter haben ein Stück aus dem Zaun um das Gelände herausgetrennt und die beiden John Deere Trecker durch die Lücke gefahren. Die Traktoren waren mit einer geschlossenen Fahrerkabine und einem darunter montierten Mähwerk ausgestattet. Wahrscheinlich wurden die Maschinen anschließend verladen und abtransportiert. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die etwas in der Zeit zwischen Montag 18 Uhr und Dienstag Morgen 7 Uhr beobachtet haben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim