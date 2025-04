Stand: 20.04.2025 09:23 Uhr Pingelshagen: Einschulungen in Schwerin sollen möglich bleiben

Kinder aus der Gemeinde Pingelshagen (Kreis Nordwestmecklenburg) können auch weiterhin in Schwerin eingeschult werden. Das haben Gespräche zwischen den beteiligten Parteien ergeben. Viele Eltern in Pingelshagen hatten befürchtet, dass ihre Kinder nun in Schulen in Nordwestmecklenburg gehen müssten, wie etwa in das elf Kilometer entfernte Mühlen Eichsen. Nach einem Gespräch zwischen Gemeinde, Landkreis und der Stadt Schwerin steht aber fest, der Landkreis Nordwestmecklenburg bleibt für die Gemeinde zwar verantwortlich. Eltern können laut Bürgermeister Jürgen Unger (Bürgeraufbruch Pingelshagen) jedoch weiterhin die Möglichkeit bekommen, ihre Kinder in Schwerin einzuschulen. Die Voraussetzung: es muss freie Plätze an den Schweriner Schulen geben. Eine Vereinbarung für diese Regelung wird jetzt vom Landkreis Nordwestmecklenburg gemeinsam mit der Stadt Schwerin vorbereitet.

