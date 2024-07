Stand: 05.07.2024 16:16 Uhr Personalmangel: Volkshochschule Schwerin auf Lehrer-Suche

Die Schweriner Volkshochschule sucht Lehrer - und das für nahezu alle Fächer. Allen voran wird Verstärkung in Mathematik, Physik, Geschichte, Geographie und Arbeit-Wirtschaft-Technik gesucht. Auch bei Informatik und Medienbildung sind noch Honorarstellen offen. Das Gesuch richtet sich an Lehrer und Lehrerinnen im Ruhestand und auch an Lehrkräfte, die parallel an Regelschulen arbeiten. Derzeit sind etwa 20 Lehrerinnen und Lehrer als Honorarkräfte im Campus am Turm beschäftigt. Sie unterrichten Klassen, die Schulabschlüsse auf dem zweiten Bildungsweg erwerben wollen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 05.07.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin