Stand: 10.10.2024 06:47 Uhr Paulshöhe in Schwerin: Wie geht es mit dem Sportplatz weiter?

Noch immer ist unklar, was aus dem ehemaligen Sportplatz Paulshöhe in Schwerin wird. Nachdem die Stadtvertretung ein Konzept für die Fläche, das unter anderem Wohnungen und eine Waldorfschule vorsah, abgelehnt hat, will die Stadtverwaltung nun einen städtebaulichen Wettbewerb ausschreiben. Die Stadtvertretung muss diesem Plan noch zustimmen. Die Paulshöhe - eine der Top-Lagen Schwerins - sorgt seit langem für Streit in der Stadt. Zuletzt hatte ein Dialogforum einen Bebauungsvorschlag erarbeitet. Dieser wurde von den Stadtvertretern abgelehnt. Daraufhin sprangen einige der möglichen Nutzer, darunter die Waldorfschule, von dem Projekt ab. In dem nun geplanten Wettbewerb sollen einige Vorgaben des Dialogforums berücksichtigt werden. Außerdem soll ein Mobilitätskonzept für das Quartier erarbeitet werden.

