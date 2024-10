Stand: 08.10.2024 07:16 Uhr Parchim: Auto überschlägt sich - Ursache unklar

Bei einem Unfall nahe Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind am Montagabend drei Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei kam das Auto, in dem drei Männer saßen, in einer Rechtskurve zwischen Dargelütz und Parchim nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich, krachte gegen einen Baum und blieb auf dem Dach liegen. Die 21, 25 und 31 Jahre Insassen konnten sich laut Polizei selbst aus dem Wagen befreien. Dann verschlechterte sich aber ihr Zustand. Die drei Männer waren nicht mehr ansprechbar. Sie kamen mit einem Rettungshubschrauber und zwei Rettungswagen in Krankenhäuser nach Rostock und Schwerin. Ein Sachverständiger soll klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

